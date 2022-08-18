Инспектор заповедника «Утриш» получит госнаграду за спасение сапсерферов под Анапой

Инспектор заповедника «Утриш» получит госнаграду за спасение сапсерферов под Анапой

Такое распоряжение дал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Хочу поблагодарить Виталия Куклина за его работу и действия. Готовим документы для представления инспектора к государственной награде», — заявил Козлов.

Виталий Куклин спас сапсерферов 30 июля у берегов Большого Утриша. Он поделился воспоминаниями о том дне.

«Я увидел человека на сапборде, доска подскакивала на волне и уходила под воду. Это было примерно в трех километрах от берега, на квадроцикле я добрался до места и увидел девушку, которая обнимала сапборд и мужчину – он держался за доску. Люди были в панике, без сил и спасательных жилетов», — рассказал Куклин.

Он пытался пересадить сапсерферов на квадроцикл, но из-за сильного ветра этого сделать не удалось. Тогда инспектор достал веревку, привязал ее к квадроциклу, а второй конец отдал парню. Таким способом Куклин смог доставить обессиленных сапсерферов к берегу.

«Когда ты видишь людей, которые уходят далеко в море, ты не думаешь, чтобы достать телефон и позвонить спасателям, а оперативно идешь на помощь. Девушка уже не верила, что они смогут спастись, рыдала, даже когда я доставил их на берег», — цитирует инспектора пресс-служба Минприроды России.

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