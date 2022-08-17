В Анапе дрон спас жизнь еще одному утопающему

Видео t.me/anapaofficial

Это произошло 15 августа около 16:00 на Центральном пляже курорта. Находившийся далеко за разрешенными для купания пределами мужчина подавал сигналы о помощи.

Дежурный оперативно направил к тонущему дрон и с его помощью сбросил ему спасательный жилет. К утопающему также подоспела помощь с берега на катере.

Пострадавшему своевременно оказали всю необходимую помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Оказалось, что мужчина начал тонуть из-за начавшейся судороги.

Анапские спасатели стали использовать дроны для помощи утопающим с 2021 года. И в прошлом сезоне с их помощью уже удалось спасти тонущего, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: в Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске.