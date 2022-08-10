В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
Происшествия
10.08.2022 18:01
Трагедия произошла 9 августа в акватории поселка Большой Утриш. Утонувшей девушке было всего 23 года.
В 15:48 госинспектору поступила информация о том, что в море терпят бедствие два человека. На их поиски направили судна «Фестиваль» и «Заповедный-1».
В 16:22 в 5-6 км от берега обнаружили SUP-доску. Примерно в это же время в море нашли парня и девушку без спасательных средств. Их подняли на борт и доставили на берег.
Парень был в сознании с признаками сильной усталости и переохлаждения. Девушка, к сожалению, умерла, сообщает пресс-служба ФГБУ заповедник «Утриш».
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