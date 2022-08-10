Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске

Происшествия
10.08.2022 18:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-devushka-utonula-vo-vremya-plavaniya-na-sup-doske
В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
Фото utrishgpz.ru

Трагедия произошла 9 августа в акватории поселка Большой Утриш. Утонувшей девушке было всего 23 года.

В 15:48 госинспектору поступила информация о том, что в море терпят бедствие два человека. На их поиски направили судна «Фестиваль» и «Заповедный-1».

В 16:22 в 5-6 км от берега обнаружили SUP-доску. Примерно в это же время в море нашли парня и девушку без спасательных средств. Их подняли на борт и доставили на берег.

Парень был в сознании с признаками сильной усталости и переохлаждения. Девушка, к сожалению, умерла, сообщает пресс-служба ФГБУ заповедник «Утриш».

Читайте также: в Туапсинском районе за выходные утонули двое мужчин.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Ейске произошел крупный пожар на складе магазина бытовой техники
  3. IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях