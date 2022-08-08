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В Туапсинском районе за выходные утонули двое мужчин

Происшествия
08.08.2022 13:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-za-vyhodnye-utonuli-dvoe-muzhchin
В Туапсинском районе за выходные утонули двое мужчин
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Один из несчастных случаев произошел в Туапсе на пляже «Приморье». Там утонул 53-летний отдыхающий из Кировской области.

Еще один трагичный случай произошел в селе Холодный родник. Там утонул 43-летний местный житель.

Известно, что оба мужчины отдыхали у воды, распивая алкогольные напитки.

«Прием спиртных напитков на пляжах и на природе недопустим, смертельно опасно купаться в нетрезвом виде. Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения пребывание на открытом солнце чревато сердечными приступами, тепловыми ударами», — цитирует главврача Туапсинской скорой помощи Эмиля Гараева издание «Туапсинские вести».

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