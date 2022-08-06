В Краснодарском крае в реке утонула 13-летняя девочка

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел вечером 5 августа в Новокубанском районе.

О произошедшем сообщили местные паблики. По данным местных жителей, 13-летняя девочка из станицы Прочноокопской пропала во время купания в русле реки Кубань. На поиски девочки вышли местные жители.

«По данному факту Новокубанский межрайонный следственный отдел СКР по краю проводит доследственную проверку. В настоящее время следователь проводит необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственное управление СКР по краю убедительно призывает граждан не отпускать детей одних на водные объекты, особенно не предназначенные для купания.

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