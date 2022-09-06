ВВП России к 2030 году превысит показатель 2021 года на 17%, а доходы населения увеличатся на 20%

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Совещание под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина, на котором обсудили подготовленные Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами сценарии развития экономики России до 2030 года, прошло 30 августа.

По прогнозу Минэкономразвития РФ, экономика страны к 2030 году превысит уровень 2021 года на 17%. Еще в июне на вводной стратегической сессии в ведомстве говорили о том, что рост ВВП к 2030 году будет на уровне 8,5% по сравнению с 2021 годом. Теперь планируется, что ВВП России будет расти по 2% год с 2023 года, а в 2028-2030 годах — на 3%. Темп роста инвестиций в 2030 году при этом сценарии составит 30% к 2021 году, а реальные доходы населения увеличатся на 20% за этот период. Это сценарий «ускоренная адаптация». Он должен помочь преодолеть спад и выйти на устойчивый рост уже в 2024 году.

Достичь таких темпов роста ВВП планируется с помощью новой социально-экономической программы. Стратегия состоит из 11 ведущих блоков. По каждому блоку установлены конкретные ключевые показатели эффективности. Всего у Минэкономразвития есть три сценария экономического развития: инерционный, стрессовый и целевой. Инерционный сценарий вытекает из логики санкций и связанных с ними ограничений. Он предполагает не только более глубокий провал в 2022-2023 годах, но и снижение потенциальных темпов роста. Стресс-сценарий подразумевает одновременное ухудшение состояния мировой экономики и резкое ужесточение санкционного давления.

По мнению экспертов, указанные темпы роста в 17% к 2030 году возможны, так как российская экономика оказалась стрессоустойчивой, и есть возможность обеспечивать рост за счет внутренних драйверов. По мнению экономистов, наиболее вероятный сценарий развития находится между инерционным и ускоренной адаптацией. Инерционный вариант предполагает, что, если будут ухудшаться санкционные условия, к 2030 году Россия все равно будет иметь динамику ВВП +8-10% к уровню 2021 года.

Целевой сценарий потребует от правительства большой работы. Все будет зависеть не только от того, как отреагирует российская экономика, но и от того, насколько сильной будет сепарация с мировыми рынками. Если не случится полного отключения от технологий и рынков экспорта, то потенциал для роста есть, пишут «Ведомости».

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