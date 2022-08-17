В Краснодарском крае инфляция снижается три месяца подряд

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С весны инфляция на Кубани снижается в среднем на 1% в месяц. Сейчас ее годовой уровень равен 14%.

Замедлился и рост цен. Такие тенденции экономисты связывают с двумя факторами: падение спроса на технику и увеличение объемов продукции местных товаропроизводителей. Импортозамещение набирает обороты.

«Региональные меры поддержки позволили нарастить в крае производство куриного мяса, яиц и молока. Все это наряду с динамикой стоимости овощей и фруктов привело к тому, что цены на продукты питания замедлили свой рост», — сообщила начальник экономического управления Южного ГУ Банка России Елена Кравченко.

Также в пользу покупателей играют увеличение местного урожая и темпы поставок из ближнего зарубежья. Весной временно были отменены пошлины на ввоз отдельных видов импортных продуктов питания. Поэтому капуста и картофель в июле дешевели, а яблоки, бананы, груши и апельсины медленнее дорожали.

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