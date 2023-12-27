Вводить масочный режим в новогодние праздники в Краснодарском крае не планируют

Несмотря на отсутствие ограничительных мер и масочного режима необходимо соблюдать основные правила профилактики, сообщили в Роспотребнадзоре Кубани.

«Приближаются новогодние праздники. В Краснодарском крае не планируется введение масочного режима и каких-либо ограничительных мероприятий. Но соблюдать правила личной гигиены необходимо», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре все же призвали не посещать массовые мероприятия, а если и приняли решение посетить, то надеть маску.

Чтобы избежать заболеваний, нужно регулярно мыть руки с мылом, не трогать лицо грязными руками, дезинфицировать гаджеты и избегать телесных контактов с больными, а также промывать нос после улицы, проветривать помещения, увлажнять воздух и пересмотреть рацион, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Читайте также: в Роспотребнадзоре рассказали, планируют ли ввести масочный режим на Кубани.