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Вода в Черном море у берегов Сочи соответствует нормам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vvoda-v-chernom-more-u-beregov-sochi-sootvetstvuet-normam
Вода в Черном море у берегов Сочи соответствует нормам
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Всего на курорте с начала года на качество морской воды взяли почти 3 тыс. проб.

Более 400 из них взяли с 14 по 20 июля — все соответствуют нормам. Контроль качества воды проводят каждые 10 дней в зоне купания.

Кроме того, контролируют качество питьевой воды — по итогам более 6,4 тыс. проб все показатели в норме, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: в Роспотребнадзоре заявили, что морская вода на побережье Краснодарского края соответствует санитарным нормам.

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