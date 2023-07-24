Вода в Черном море у берегов Сочи соответствует нормам

Всего на курорте с начала года на качество морской воды взяли почти 3 тыс. проб.

Более 400 из них взяли с 14 по 20 июля — все соответствуют нормам. Контроль качества воды проводят каждые 10 дней в зоне купания.

Кроме того, контролируют качество питьевой воды — по итогам более 6,4 тыс. проб все показатели в норме, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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