Роспотребнадзор: морская вода на побережье Краснодарского края соответствует санитарным нормам

По данным на 7 июля, специалисты Роспотребнадзора выполнили 2 тыс. 615 лабораторных исследований морской воды.

Воду проверили на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели. Все пробы морской воды соответствуют санитарным требованиям.

Поступило 284 заявления на получение санитарно-эпидемиологического заключения на использование водных объектов. Выдано 269 заключений о соответствии требованиям санитарных правил, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Краснодарского края.

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