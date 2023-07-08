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Роспотребнадзор: морская вода на побережье Краснодарского края соответствует санитарным нормам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rospotrebnadzor-morskaya-voda-na-poberezhe-krasnodarskogo-kraya-sootvetstvuet-sanitarnym-normam
Роспотребнадзор: морская вода на побережье Краснодарского края соответствует санитарным нормам
Фото пресс-службы администрации Анапы

По данным на 7 июля, специалисты Роспотребнадзора выполнили 2 тыс. 615 лабораторных исследований морской воды.

Воду проверили на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели. Все пробы морской воды соответствуют санитарным требованиям.

Поступило 284 заявления на получение санитарно-эпидемиологического заключения на использование водных объектов. Выдано 269 заключений о соответствии требованиям санитарных правил, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Краснодарского края.

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