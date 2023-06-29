Купаться разрешается: Роспотребнадзор с начала лета в Сочи взял более тысячи проб морской воды

Все показатели в пробах соответствуют норме. Контроль качества морской воды специалисты проводят каждые 10 дней.

Сейчас в городе-курорте отдыхают более 170 тыс. туристов. Для того, чтобы обеспечить безопасный отдых, специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят отбор проб морской воды. Согласно санитарным правилам, его проводят на расстоянии 10 м от берега. Всего в течение сезона возьмут около 3 тыс. проб.

Кроме того, чтобы обеспечить туристам и местным жителям комфортный отдых, продолжают работу специальные мониторинговые группы, контролирующие санитарную обработку сочинских пляжей. На пляжных территориях проводят обработку всех поверхностей рано утром до прихода отдыхающих. Также предусмотрена дезинфекция в течение дня.

До конца лета в Сочи планируют принять более 7 млн туристов. По вопросам качественного сервиса на пляжах можно обращаться на горячую линию 8-928-458-14-61, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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