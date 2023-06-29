Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Купаться разрешается: Роспотребнадзор с начала лета в Сочи взял более тысячи проб морской воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kupatsya-razreshaetsya-rospotrebnadzor-s-nachala-leta-v-sochi-vzyal-bolee-tysyachi-prob-morskoj-vody
Купаться разрешается: Роспотребнадзор с начала лета в Сочи взял более тысячи проб морской воды
Фото пресс-службы администрации Сочи

Все показатели в пробах соответствуют норме. Контроль качества морской воды специалисты проводят каждые 10 дней.

Сейчас в городе-курорте отдыхают более 170 тыс. туристов. Для того, чтобы обеспечить безопасный отдых, специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят отбор проб морской воды. Согласно санитарным правилам, его проводят на расстоянии 10 м от берега. Всего в течение сезона возьмут около 3 тыс. проб.

Кроме того, чтобы обеспечить туристам и местным жителям комфортный отдых, продолжают работу специальные мониторинговые группы, контролирующие санитарную обработку сочинских пляжей. На пляжных территориях проводят обработку всех поверхностей рано утром до прихода отдыхающих. Также предусмотрена дезинфекция в течение дня.

До конца лета в Сочи планируют принять более 7 млн туристов. По вопросам качественного сервиса на пляжах можно обращаться на горячую линию 8-928-458-14-61, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: Роспотребнадзор подготовил список безопасных пляжей Новороссийска.

Статьи
Нектарин или персик? В чем разница и польза
Нектарин или персик? В чем разница и польза
Все равно хочу кота: как ослабить аллергию на кошек
Все равно хочу кота: как ослабить аллергию на кошек
Почему появляется перхоть и как от нее избавиться
Почему появляется перхоть и как от нее избавиться
Топ-5 лучших тканей для одежды в жару
Топ-5 лучших тканей для одежды в жару
Мускатный орех: эффект, польза и вред
Мускатный орех: эффект, польза и вред
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях