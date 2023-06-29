Купаться разрешено: Роспотребнадзор подготовил список безопасных пляжей Новороссийска

По данным на 23 июня, 10 пляжей в Новороссийске получили санитарно-эпидемиологические заключения об их соответствии санитарному законодательству.

По сообщению Роспотребнадзора, безопасно купаться на пляжах на Суджукской косе, в Широкой Балке, в поселке Алексино, в селе Южная Озереевка, в хуторе Дюрсо. А также на пляжах Жемчужина» и «Академия лидерства» в урочище Широкая балка, га городском пляже «Малая Земля» и на пляжах Фрегат» и «Романтик» в урочище Сухая щель.

В Роспотребнадзоре сообщили, что было отобрано 107 проб морской воды. Все пробы соответствуют нормативным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, а также на наличие холерного вибриона.

По словам начальника управления туризма и сельского хозяйства Надежды Москатовой, пробы воды все пляжи Новороссийска сдают раз в 10 дней в ФБУЗ «Центр гигиены» на Сухумском шоссе, 5.

«Зоны рекреации также сдали пробы воды. Протоколы показали, что вода там чистая, но из-за выходов ливневых вод купание в зонах рекреации запрещено. К ним относятся, например, «Нептун», «Кристалл 1», «Кристалл 2», «Мысхако», — цитирует Москатову газета «Новороссийский рабочий».

Читайте также: в мэрии Новороссийска ответили на критику благоустройства пляжа возле мемориала «Малая земля».