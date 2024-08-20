Ввод жилья в многоэтажках Краснодарского края снизился на 27,8% с начала года

При этом Москва, Санкт-Петербург и Кубань демонстрируют наибольшие объемы ввода многоквартирного жилья среди других регионов за первые семь месяцев 2024 года.

Так, за январь–июль в Москве ввели в эксплуатацию 1 тыс. 801 многоэтажку, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 515. Замыкает топ-3 по этому показателю Краснодарский край, где ввели 1 тыс. 165 многоквартирных домов. В пятерку также вошли Московская область — 1 тыс. домов и Новосибирская область — 842 дома.

При этом из 10 регионов данного списка увеличение объема ввода многоквартирных домов зафиксировали только в двух — Тюменской и Нижегородской областях. В остальных восьми, в том числе в Краснодарском крае, ввод жилья в многоэтажках заметно снизился с начала года.

Худшую динамику показала Московская область, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода многоквартирных домов уменьшился на 50,7%.

На Кубани снижение объема ввода многоэтажек за январь–июль достигло 27,8%. По этому показателю край расположился на шестом месте списка, сообщает Единый ресурс застройщиков.

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