Крупные российские банки с 6 августа снова повысят ставки по ипотеке

Повышение ставок по ипотеке связано с очередным увеличением ключевой ставки Центробанка России.

По данным материалов кредитных организаций, минимальная ставка по жилищным кредитам в Сбере составит 20% при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости.

Банк ВТБ с 6 августа также поднимет ставки по рыночным ипотечным программам. Минимальная ставка при покупке квартиры составит 20,5%. Такую ставку предложат будущим зарплатным клиентам банка при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30%.

В Альфа-банке минимальную планку по базовой ипотеке с 5 августа подняли до 21,09%.

Газпромбанк с 1 августа повысил минимальную ставку до 22,5%. В Совкомбанке повысили проценты по базовым программам еще 21 июля и пока повышение ставок не планируют, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк 26 июля поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта до 18% годовых. В ЦБ отметили, что инфляция ускорилась и складывается заметно выше, чем апрельский прогноз, в связи с чем прогноз на 2024 год повысили до 6,5–7,0%.