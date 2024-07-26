Банк России поднял ключевую ставку до 18%

Банк России 26 июля поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта.

Решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых принял совет директоров ЦБ РФ.

В Банке России заявили, что инфляция ускорилась и складывается заметно выше, чем апрельский прогноз, в связи с чем прогноз на 2024 год повысили до 6,5–7,0%.

«Чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — заявили в пресс-службе Банка России.

В ЦБ РФ заявили, что с учетом такой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2025 году снизится до 4,0–4,5% и будет находиться на уровне 4% в дальнейшем.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 16% ключевую ставку увеличили в декабре 2023 года.