Ключевую ставку в России увеличили до 16%

Решение об этом принял Совет директоров Банка России на совещании 15 декабря.

Эксперты Центробанка РФ сошлись во мнении, что с 18 декабря ключевую ставку в стране необходимо увеличить до 16%.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам текущего года инфляция ожидается на уровне 7,0–7,5%», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

В Банке России отметили, что темпы роста кредитования остаются на высоком уровне. При этом увеличились ценовые ожидания бизнеса и инфляционные ожидания населения.

Дальнейшие решения по ключевой ставке в стране ЦБ РФ будет принимать, исходя из уровня инфляции и основных экономических показателей с учетом внешних и внутренних рисков.

Читайте также: еще в начале августа ключевая ставка в России была на уровне 8,5% годовых. В октябре ключевую ставку увеличили сразу на 2% — с 13 до 15% годовых.