Ввести запрет на продажу гостиничных номеров планируют в Сочи

С августа 2021 года на территории курорта ввели ограничение на строительство многоквартирных домов. Выдача разрешений на их строительство за год сократилось более чем на 80%.

При этом в Сочи участились случаи продажи номеров в гостиницах для постоянного проживания. Однако по действующему законодательству, гостиничный номер может использоваться только для временного проживания.

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского мы приступили к разработке совместных предложений для формирования законодательной инициативы, ограничивающей использование гостиничного фонда для постоянного проживания на краевом и федеральном уровне», — сказал первый замглавы Сочи Александр Свириденко.

Использование гостиничных номеров для постоянного проживания осложняют ситуацию на дорогах города из-за их расположения.

Заслуженный архитектор РФ Олег Козинский подчеркнул, что вопрос с продажей гостиничных номеров для постоянного проживания сейчас актуален не только для Сочи. По его словам, чтобы исправить ситуацию, нужно внести изменения в федеральное законодательство.

Законодательную инициативу для ограничения продажи и раздела нежилых помещений в гостиницах планируют представить в январе, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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