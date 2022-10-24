В Сочи с начала года квартиры в новостройках подорожали на 22,5%, вторичка — на 26%

Фото пресс-службы администрации Сочи

Динамику цен проанализировали эксперты компании «ОНИКС-Недвижимость».

С января 2022 года цена за 1 кв. м в сочинской новостройке выросла на 22,47% — в абсолютных значениях на 60,6 тыс. рублей. По итогам сентября стоимость 1 кв. м. составила 330,3 тыс. рублей. Наиболее сильный рост был отмечен в марте — тогда средняя цена за 1 кв. м выросла на 7,28% относительно февраля — на 18,1 тыс. рублей.

Снижение цены на квартиры в новостройке в Сочи отмечалась в январе — 3,69%, феврале — 7,43% и июле — 0,75%.

На вторичном рынке средняя стоимость за 9 месяцев 2022 года выросла на 26,04% — на 61,04 тыс. рублей. Сейчас цена за 1 кв. м составляет 295,4 тыс. рублей. Наиболее значительный рост цен был отмечен в июне — цены выросли на 12,09% относительно мая, на 29,2 тыс. рублей.

С января по сентябрь отрицательная динамика цен фиксировалась только в январе — 3,56% и феврале — 0,19%, сообщает пресс-служба компании «ОНИКС-Недвижимость».

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