Ввести в России полный запрет на проведение вазэктомии предложили в Госдуме

Идея ограничить возможность стерилизации не только мужчин, но и женщин нацелена на решение демографической проблемы в стране.

С инициативой допускать добровольную стерилизацию женщин только при наличии медицинских показаний, связанных с угрозой жизни, выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. При этом парламентарий также предложил полностью исключить вазэктомию (мужскую стерилизацию) из перечня доступных медицинских услуг.

По мнению депутата, доступ к добровольной стерилизации должен быть полностью закрыт тем, у кого нет медицинских показаний для такой операции, чтобы ее перестали считать одним из допустимых методов контрацепции. Свое обращение он направил на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

«Прошу вас рассмотреть возможность изменения правил, регулирующих процедуру добровольной стерилизации граждан женского пола в части ее допустимости исключительно по медицинским показаниям, угрожающим жизни. Что же касается мужской стерилизации (вазэктомии), то прошу вас рассмотреть возможность ее полного исключения из перечня медицинских услуг, оказываемых на территории нашей страны», — приводит текст обращения RT.

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