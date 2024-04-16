Ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов предложили в России

Наступающий сезон открывает традиционный вид природного досуга ― выезд на шашлыки на природе.

С инициативой выступил председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец. Он подчеркнул, что после такого отдыха часть россиян оставляет одноразовый мангал, хоть и большая часть отдыхающих на природе ведет себя ответственно.

«Однако недобросовестное меньшинство мусорит в таких объемах, что создается реальная опасность экологической катастрофы», — отметил Корниец.

Автор инициативы предложил внедрить в РФ целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов, шампуров и других сезонных сопутствующих товаров для приготовления шашлыков. По его словам, такой сбор мог бы входить в их розничную цену и направляться только на утилизацию, сообщает RT.

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