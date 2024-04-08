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Более 600 тыс. отдыхающих посетят на майские праздники курорты Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-600-tys-otdyhayushhih-posetyat-na-majskie-prazdniki-kurorty-kubani
Более 600 тыс. отдыхающих посетят на майские праздники курорты Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В этом году наиболее востребованными у туристов на майские праздники курортами стали Анапа, Геленджик, Сочи, Мостовский и Апшеронский районы.

По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаила Зарицкого, курорты Кубани с 28 апреля по 12 мая посетят более 600 тыс. туристов. Это на 20% больше, чем в 2023 году. С однодневными экскурсиями в регион приедут еще около 230 тыс. человек, это на 15% больше, чем год назад.

«При этом средняя загрузка средств размещения Черноморского побережья в указанный период составит порядка 73%, Азовского — 40%, горно-предгорных районов — 65%», — добавил Михаил Зарицкий.

В Сочи отдохнут более 330 тыс. туристов и экскурсантов, в Анапе — около 97 тыс., в Геленджике — около 95 тыс., в Мостовском и Апшеронском района по 33 тыс. и 15 тыс. туристов.

Всего в регионе на майские праздники будут работать около 3 тыс. отелей и гостиниц вместимостью около 250 тыс. мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи на майские праздники можно отдохнуть за 30 тыс. рублей.

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