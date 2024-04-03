Эксперт Барзыкин: в Сочи на майские праздники можно отдохнуть за 30 тыс. рублей

Эксперты туристической отрасли рассказали о том, во сколько обойдется отдых в Сочи и за границей в мае.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, сейчас бронирование отдыха в Сочи идет так же активно, как и в прошлом году, а цены остаются пока что на прошлогоднем уровне.

«Цены на размещение самые различные — чем категория выше, тем дороже, — но начинаются от 4,2-4,3 тыс. рублей на двоих с завтраком. За эти деньги номер вполне приличный можно снять. Можно уложиться в 30-35 тысяч, но это бюджетный отдых. Если говорить о Турции, туда билет будет как раз столько стоить», — сказал эксперт.

Юрий Барзыкин добавил, что из-за подорожавших полетных программ заграничный отдых стал значительно дороже, чем внутренний. Тем не менее, по его словам, поток туристов в Турцию продолжает формироваться.

Также эксперт сообщил, что недорого на майские праздники можно отдохнуть в Беларуси и в Абхазии.

«Все ближнее зарубежье — Казахстан, Узбекистан и ряд других государств — оптимально и становится более востребовано. Где-то до 40% туристов едут туда», — цитирует Юрия Барзыкина телеканал «360».

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