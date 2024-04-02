На майские праздники Сочи планирует принять 340 тыс. туристов

В выходные и праздничные дни с 28 апреля по 12 марта Сочи ожидает около 340 тыс. туристов, средняя загрузка отелей планируется на уровне 82%.

«Ведем активную работу по продвижению санаторно-курортного и туристического потенциала Сочи. Этому способствуют подписанные соглашения с крупными областными и региональными центрами. На курорте разработан насыщенный событийный календарь, работают объекты турпоказа, санатории и пансионаты предлагают различные программы оздоровления с использованием бальнеологических возможностей. Параллельно готовимся к началу летнего сезона. Разработаны рекомендации по подготовке пляжей для пользователей этих территорий. Летом в Сочи будут работать более 170 комфортабельных и обустроенных пляжей, после реновации откроются 14 пляжных территорий», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

Кроме того, сейчас на курорте разрабатывают нормативно-правовую документацию по разделению пляжей на категории на муниципальном уровне. Чем больше на пляже оказывают гостю комфортных качественных услуг, тем выше категория пляжа и больше у него «звезд». Увеличение перечня допуслуг на доступность муниципальных пляжей не влияет, а пользование для посетителей остается свободным.

Мэрия совместно с туристско-экскурсионными организациями организовала комплекс городских пешеходных маршрутов для самостоятельных туристов по знаковым и историческим местам города «Городские легенды». Среди них — «Сочи — город-госпиталь. Подвиг во имя жизни», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Музеи природы и культуры города Сочи», «Врата солнечного города», «Исторический бульвар». Также разработали 10 маршрутов по местам воинской славы, 5 из которых вошли в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Санатории города до конца весны участвую в оздоровительной программе «Открытый Юг» — они предоставляют скидки до 20%. В этом году в программе участвуют 15 гостиничных и санаторно-курортных комплексов, которые предлагают путевки от 1,6 тыс. рублей за сутки с трехразовым питанием и лечением, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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