Ввести скидку на оплату санаториев для ряда военнослужащих предложили в Госдуме

Скидки предложили ввести для военнослужащих, уволенных в связи с травмой и срок службы которых составляет менее 20 лет.

С инициативой выступили депутаты ЛДПР. Сейчас скидки на оплату санаториев могут получить военные, которые отслужили 20 и более лет и были уволены в результате травмы или контузии.

Авторы проекта отметил, что в период проведения СВО число нуждающихся в лечении военных за минувшие годы лишь выросло, а срок их службы при увольнении часто составляет на порядок меньше 20 лет.

«Значительная скидка 75% на санаторно-курортное лечение для военнослужащих, уволенных со службы по ранению менее чем с 20-летней выслугой, поможет бойцам ежегодно поправлять здоровье и жить полной жизнью», — отметил Слуцкий.

Депутаты разработали поправки, согласно которым офицеры, прапорщики и мичманы, со сроком службы менее 20 лет и которые были уволены из-за увечья или заболевания, получат право на покупку путевок на санаторно-курортное лечение в санаториях и иных домах отдыха государственных органов со скидкой 75%, а члены их семей — со скидкой 50%, сообщает RT.

Читайте также: участников спецоперации с 2022 года предложили признать ветеранами в России.