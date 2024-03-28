Ввести ответственность за участие в антироссийских чатах предложила Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает заявили о том, что надо ввести ответственность за участие в антироссийских и террористических чатах и подписку на них.

По мнению главреда RT, список террористических чатов должны сформировать соответствующие органы по тому же принципу, как создаются списки запрещенных организаций, СМИ и литературы.

«За участие в подобных чатах/группах — выдворение и пожизненный запрет на въезд в страну. Как минимум», — написала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян.

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