Симоньян назвала теракт в Подмосковье чудовищной операцией под чужим флагом

По словам главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, исполнителей специально подобрали, чтобы выдать их за членов террористической организации.

«Совершенно очевидно, что была придумана чудовищная, жесточайшая, немыслимая операция под чужим флагом», — подчеркнула Симоньян.

Главред подчеркнула, что именно эту террористическую организацию выбрали, так как она известна исполнением большого количества терактов по всему миру, сообщает RT.

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