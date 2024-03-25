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Симоньян назвала теракт в Подмосковье чудовищной операцией под чужим флагом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/simonyan-nazvala-terakt-v-podmoskove-chudovishhnoj-operatsiej-pod-chuzhim-flagom
Симоньян назвала теракт в Подмосковье чудовищной операцией под чужим флагом
Симоньян назвала теракт в Подмосковье чудовищной операцией под чужим флагом

По словам главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, исполнителей специально подобрали, чтобы выдать их за членов террористической организации.

«Совершенно очевидно, что была придумана чудовищная, жесточайшая, немыслимая операция под чужим флагом», — подчеркнула Симоньян.

Главред подчеркнула, что именно эту террористическую организацию выбрали, так как она известна исполнением большого количества терактов по всему миру, сообщает RT.

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