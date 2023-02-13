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Ввести налоговый вычет для работающих студентов предложили в Госдуме

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vvesti-nalogovyj-vychet-dlya-rabotayushhih-studentov-predlozhili-v-gosdume
Ввести налоговый вычет для работающих студентов предложили в Госдуме
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Налоговые льготы планируют ввести для студентов-очников, которые совмещают учебу с работой.

По мнению автора инициативы, учебу и работу совмещают многие студенты вузов, а очное обучение в высших и средних учебных заведениях — повышенная нагрузка на молодых людей. Письмо с просьбой ввести налоговый вычет для работающих студентов направили на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения налогового вычета — уменьшения на 0,5 размера регионального МРОТ налоговой базы при начислении НДФЛ с заработной платы в отношении лиц, совмещающих трудовую деятельность с очным обучением в высшем либо среднем специальном учебном заведении», — цитирует обращение депутата Евгения Федорова RT.

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