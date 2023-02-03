Студенты российских вузов с сентября начнут изучать цели СВО

Об этом говорится в концепции преподавания отечественной истории для непрофильных специальностей и направлений подготовки.

Документ опубликован на сайте Минобрнауки РФ. Согласно концепции, студенты российских вузов с 1 сентября начнут изучать цели специальной военной операции (СВО) на Украине, санкции в отношении РФ, вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

В документе обозначены также такие темы, как отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России, вооруженные провокации в Донбассе, вооруженные провокации и подготовка украинским режимом силового захвата республик Донбасса, официальное признание ЛНР и ДНР Россией. Хронологические рамки курса охватывают период с появления первых людей на территории России вплоть до 2022 года.

Концепция утверждена 2 февраля. Документ также включает содержательный минимум, который должны усвоить все студенты.

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