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Путин: цель спецоперации на Украине — защита людей и России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-tsel-spetsoperatsii-na-ukraine-zashhita-lyudej-i-rossii
Путин: цель спецоперации на Украине — защита людей и России
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Президент Владимир Путин в День российского студенчества посетил инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», где пообщался со студентами.

Глава РФ подтвердил, что целью спецоперации является защита граждан и самой страны от угроз, которые пытаются создать на российских территориях.

«Цель, как я уже много раз говорил, — защита людей, прежде всего, защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях», — сказал он.

Также Путин рассказал, почему студотряды не помогают в восстановлении Донбасса.

«Конечно, студенческие отряды востребованы по восстановлению территорий. Единственное, что, честно говоря, меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко, это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать», — отреагировал президент.

Он добавил, что ситуация в ДНР пока сложная. Студенты поедут массово туда работать, за каждым уследить сложно, а противник не считается ни с чем, приводит слова президента РИА «Новости».

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