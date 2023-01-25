Путин: цель спецоперации на Украине — защита людей и России
Президент Владимир Путин в День российского студенчества посетил инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», где пообщался со студентами.
Глава РФ подтвердил, что целью спецоперации является защита граждан и самой страны от угроз, которые пытаются создать на российских территориях.
«Цель, как я уже много раз говорил, — защита людей, прежде всего, защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях», — сказал он.
Также Путин рассказал, почему студотряды не помогают в восстановлении Донбасса.
«Конечно, студенческие отряды востребованы по восстановлению территорий. Единственное, что, честно говоря, меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко, это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать», — отреагировал президент.
Он добавил, что ситуация в ДНР пока сложная. Студенты поедут массово туда работать, за каждым уследить сложно, а противник не считается ни с чем, приводит слова президента РИА «Новости».
Читайте также: Путин призвал до 2024 года ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ.
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- В 100 млрд рублей обойдется строительство яхтенной марины в Геленджике
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- На Кубани будут судить телефонного террориста, который «заминировал» здание полиции
- Пациентку с гигантскими коралловидными камнями в почках спасли хирурги в Новороссийске
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.