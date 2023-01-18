Путин призвал до 2024 года ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ
Общество
18.01.2023 16:56
Об этом президент России Владимир Путин сообщил 18 января во время встречи с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге.
Глава государства заявил о необходимости ликвидации очередей в детских садах по всей стране уже в ближайшие годы.
«Думаю, что в этом году, в следующем точно, желательно в этом, по всем регионам решить эту задачу. Чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что в 64 из 89 регионах страны потребности наличия мест в детских садах полностью удовлетворены, сообщает RT.
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