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Путин призвал до 2024 года ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-prizval-do-2024-goda-likvidirovat-ocheredi-v-detsady-vo-vseh-regionah-rf
Путин призвал до 2024 года ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 18 января во время встречи с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге.

Глава государства заявил о необходимости ликвидации очередей в детских садах по всей стране уже в ближайшие годы.

«Думаю, что в этом году, в следующем точно, желательно в этом, по всем регионам решить эту задачу. Чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в 64 из 89 регионах страны потребности наличия мест в детских садах полностью удовлетворены, сообщает RT.

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