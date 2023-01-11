До конца года завершат строительство 10 школ и 21 детсада в Краснодаре

В 2023 году в эксплуатацию планируют ввести также три спорткомплекса и детскую поликлинику на 300 посещений в микрорайоне Гидростроителей.

Всего в текущем году в краевой столице планируют завершить строительство 35 соцобъектов.

Новые школы появятся:

в поселке Плодородном на улице Планетной (на 1 тыс. 550 мест),

в районе Западного обхода (на 1 тыс. 550 мест),

на улице Байбакова (на 1 тыс. 500 мест),

в Новознаменском на улице Демидовской (на 300 мест),

на Колхозной (на 1 тыс. 100 мест),

на Первомайской в поселке Знаменском (на 1 тыс. 100 мест),

в поселке Российском на Тверской (на 1 тыс. 500 мест),

в поселке Знаменском в ЖК «Родные просторы» (на 1 тыс. 550 мест),

две школы в ЖК «Самолеты» (каждая на 1 тыс. 100 мест).

Детские сады появятся:

в хуторе Ленина на улице Тупиковой (на 210 мест),

в поселке Знаменском на улице Первомайской (на 120 мест),

в Новознаменском на улице Демидовской (на 230 мест),

в районе Батуринской (на 350 мест), в станице Елизаветинской (на 350 мест),

на Тверской (на 100 мест),

на улице Марины Цветаевой (на 240 мест),

в районе жилого квартала «Красная площадь» (на 280 мест),

на улице Константиновской (на 280 мест),

в районе Батуринской (на 350 мест),

на Петра Метальникова (на 280 мест),

в районе Планетной в поселке Плодородном (на 300 мест),

на Зеленоградской в поселке Березовом (на 250 мест),

на улице Генерала Корнилова (на 180 мест),

в ЖК «Самолеты» (на 280 мест и 315 мест),

в поселке Знаменском в ЖК «Родные просторы» (на 250 мест),

на улице Генерала Корнилова в ЖК «Лето» (на 180 мест),

в районе Шевченко (на 110 мест),

в ЖК «Достояние» (на 300 мест),

на Генерал-лейтенанта Александра Сапрунова (на 300 мест).

До конца года планируют ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы на улице Вавилова и Фадеева. А также спорткомплекс на территории СОШ № 20. Кроме того, в планах строительство водопроводных сетей на территории жилых массивов для многодетных семей в поселке Октябрьском.

Информация обо всех строящихся и проектируемых соцобъектах размещена на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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