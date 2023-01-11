До конца года завершат строительство 10 школ и 21 детсада в Краснодаре
Общество
11.01.2023 09:03
В 2023 году в эксплуатацию планируют ввести также три спорткомплекса и детскую поликлинику на 300 посещений в микрорайоне Гидростроителей.
Всего в текущем году в краевой столице планируют завершить строительство 35 соцобъектов.
Новые школы появятся:
- в поселке Плодородном на улице Планетной (на 1 тыс. 550 мест),
- в районе Западного обхода (на 1 тыс. 550 мест),
- на улице Байбакова (на 1 тыс. 500 мест),
- в Новознаменском на улице Демидовской (на 300 мест),
- на Колхозной (на 1 тыс. 100 мест),
- на Первомайской в поселке Знаменском (на 1 тыс. 100 мест),
- в поселке Российском на Тверской (на 1 тыс. 500 мест),
- в поселке Знаменском в ЖК «Родные просторы» (на 1 тыс. 550 мест),
- две школы в ЖК «Самолеты» (каждая на 1 тыс. 100 мест).
Детские сады появятся:
- в хуторе Ленина на улице Тупиковой (на 210 мест),
- в поселке Знаменском на улице Первомайской (на 120 мест),
- в Новознаменском на улице Демидовской (на 230 мест),
- в районе Батуринской (на 350 мест), в станице Елизаветинской (на 350 мест),
- на Тверской (на 100 мест),
- на улице Марины Цветаевой (на 240 мест),
- в районе жилого квартала «Красная площадь» (на 280 мест),
- на улице Константиновской (на 280 мест),
- в районе Батуринской (на 350 мест),
- на Петра Метальникова (на 280 мест),
- в районе Планетной в поселке Плодородном (на 300 мест),
- на Зеленоградской в поселке Березовом (на 250 мест),
- на улице Генерала Корнилова (на 180 мест),
- в ЖК «Самолеты» (на 280 мест и 315 мест),
- в поселке Знаменском в ЖК «Родные просторы» (на 250 мест),
- на улице Генерала Корнилова в ЖК «Лето» (на 180 мест),
- в районе Шевченко (на 110 мест),
- в ЖК «Достояние» (на 300 мест),
- на Генерал-лейтенанта Александра Сапрунова (на 300 мест).
До конца года планируют ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы на улице Вавилова и Фадеева. А также спорткомплекс на территории СОШ № 20. Кроме того, в планах строительство водопроводных сетей на территории жилых массивов для многодетных семей в поселке Октябрьском.
Информация обо всех строящихся и проектируемых соцобъектах размещена на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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