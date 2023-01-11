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До конца года завершат строительство 10 школ и 21 детсада в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-kontsa-goda-zavershat-stroitelstvo-10-shkol-i-21-detsada-v-krasnodare
До конца года завершат строительство 10 школ и 21 детсада в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В 2023 году в эксплуатацию планируют ввести также три спорткомплекса и детскую поликлинику на 300 посещений в микрорайоне Гидростроителей.

Всего в текущем году в краевой столице планируют завершить строительство 35 соцобъектов.

Новые школы появятся:

  • в поселке Плодородном на улице Планетной (на 1 тыс. 550 мест),
  • в районе Западного обхода (на 1 тыс. 550 мест),
  • на улице Байбакова (на 1 тыс. 500 мест),
  • в Новознаменском на улице Демидовской (на 300 мест),
  • на Колхозной (на 1 тыс. 100 мест),
  • на Первомайской в поселке Знаменском (на 1 тыс. 100 мест),
  • в поселке Российском на Тверской (на 1 тыс. 500 мест),
  • в поселке Знаменском в ЖК «Родные просторы» (на 1 тыс. 550 мест),
  • две школы в ЖК «Самолеты» (каждая на 1 тыс. 100 мест).

Детские сады появятся:

  • в хуторе Ленина на улице Тупиковой (на 210 мест),
  • в поселке Знаменском на улице Первомайской (на 120 мест),
  • в Новознаменском на улице Демидовской (на 230 мест),
  • в районе Батуринской (на 350 мест), в станице Елизаветинской (на 350 мест),
  • на Тверской (на 100 мест),
  • на улице Марины Цветаевой (на 240 мест),
  • в районе жилого квартала «Красная площадь» (на 280 мест),
  • на улице Константиновской (на 280 мест),
  • в районе Батуринской (на 350 мест),
  • на Петра Метальникова (на 280 мест),
  • в районе Планетной в поселке Плодородном (на 300 мест),
  • на Зеленоградской в поселке Березовом (на 250 мест),
  • на улице Генерала Корнилова (на 180 мест),
  • в ЖК «Самолеты» (на 280 мест и 315 мест),
  • в поселке Знаменском в ЖК «Родные просторы» (на 250 мест),
  • на улице Генерала Корнилова в ЖК «Лето» (на 180 мест),
  • в районе Шевченко (на 110 мест),
  • в ЖК «Достояние» (на 300 мест),
  • на Генерал-лейтенанта Александра Сапрунова (на 300 мест).

До конца года планируют ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы на улице Вавилова и Фадеева. А также спорткомплекс на территории СОШ № 20. Кроме того, в планах строительство водопроводных сетей на территории жилых массивов для многодетных семей в поселке Октябрьском.

Информация обо всех строящихся и проектируемых соцобъектах размещена на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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