Ввести для водителей специальную маркировку лекарств предложили в Госдуме

Гражданам запрещено управлять машиной в состоянии алкогольного опьянения. Это же правило действует и для некоторых медицинских препаратов, но не все водители об этом знают. Ситуацией заинтересовались парламентарии.

С инициативой о маркировке препаратов, прием которых опасен для управления автомобилем, выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он отметил, что по отношению к приему некоторых лекарств, например, антидепрессантов, нейролептиков, транквилизаторов, под действием которых запрещено вождение, многие водители имеют слабое представление. Так, по словам депутата, иногда и банальный препарат может послужить причиной ДТП.

Для улучшения информированности автомобилистов и безопасного вождения Хамзаев предложил рассмотреть вопрос о введении специальной маркировки на упаковках лекарств.

«Размещать предупреждение на красном фоне, если после приема данного лекарства запрещено управление транспортным средством, предупреждение на оранжевом либо желтом фоне, если управление транспортным средством после приема лекарства не рекомендуется ввиду возможных индивидуальных побочных эффектов», — цитирует обращение депутата RT.

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