Введенный после атаки дронов запрет на посещение берега в Новороссийске сняли

Утром 3 июля в Новороссийске завершили обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы.

Жизни и здоровью местных жителей и гостей города-героя ничего не угрожает, все ограничения на посещение врачей и пляжей сняли.

«По заявлениям от жителей береговой линии продолжаются поквартирные обходы для уточнения повреждений имущества. На данный момент установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях. Пострадавших нет», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

Жителей города просят сообщить о фактах повреждения имущества в результате отражения атаки по телефону 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске после ночной атаки катеров до 9:00 закрыли пляжи и набережные.