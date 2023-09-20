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Введение уголовной ответственности для треш-стримеров поддержал Верховный Суд РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vvedenie-ugolovnoj-otvetstvennosti-dlya-tresh-strimerov-podderzhal-verhovnyj-sud-rf
Введение уголовной ответственности для треш-стримеров поддержал Верховный Суд РФ
Фото unsplash.com

Нововведение предлагает признать одним из обстоятельств преступлений их публичную демонстрацию в СМИ и интернете.

«С учетом того, что вопросы о смягчении уголовной ответственности, равно как и об ее ужесточении, в том числе путем расширения перечня отягчающих наказание обстоятельств относятся к исключительной компетенции федерального законодателя, концептуальных возражений по законопроекту в пределах ведения Верховного Суда Российской Федерации не имеется», — говорится в официальном отзыве Верховного суда РФ.

Сейчас ожидается заключение Правительства РФ для официального внесения закона в парламент, сообщает пресс-служба комитета Госдумы по молодежной политике.

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