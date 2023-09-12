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Мизулина: приписанный к военкомату Анапы блогер Милохин сбежал из России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mizulina-pripisannyj-k-voenkomatu-anapy-bloger-milohin-sbezhal-iz-rossii
Мизулина: приписанный к военкомату Анапы блогер Милохин сбежал из России
Екатерина Мизулина. Фото ekaterina-mizulina.ru

После распространившейся в интернете просьбы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной блогер срочно улетел в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в соцсетях появилась информация, что уже несколько лет популярный интернет-персонаж состоит на воинском учете в городе Анапа Краснодарского края.

«Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем», — написала Екатерина Мизулина в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина осенью могут забрать в армию. С просьбой отправить блогера в армию и проверить, на каком основании он не получал повестки в течение трех последних лет, обратилась к Министерству обороны Екатерина Мизулина.

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