ВЦИОМ: Владимира Путина поддерживает 80,9% граждан России

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения 12 мая сообщил, что последний опрос показал — президенту Владимиру Путину доверяют 80,9% граждан РФ.

На вопрос о непосредственном доверии Путину ответили отрицательно лишь 15,1% граждан, проходивших опрос.

Из числа опрошенных — 77,1% отметили, что одобряют деятельность президента. Не одобрило только 14,1%.

Исследование ВЦИОМ проводилось с февраля по май этого года среди 1,6 тыс. человек от 18 лет, сообщает РИА «Новости».

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