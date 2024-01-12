ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину достиг почти 80%

Всероссийский центр изучения общественного мнения в конце декабря провел опрос среди россиян по оценке работы президента и правительства.

Согласно исследованию, действующему президенту России Владимиру Путину доверяют 78,8% граждан. На втором месте в этом рейтинге оказался премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ему доверяют 61,9%.

Кроме того, уровень одобрения деятельности президента составил 76,8%, при этом для правительства России этот показатель достиг 54,7%.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 42,7%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов, заняли Михаил Мишустин (18,8%) и Сергей Лавров (14,3%). Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, сообщает RT.

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