ВЦИОМ: треть россиян не употребляет алкоголь

Фото justcoolidea.ru

Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения, чтобы узнать, что изменилось в жизни россиян в 2022 году.

В ходе исследования выяснили, что употребление алкоголя не стало более распространенной привычкой — 56% опрошенных не стали употреблять его чаще. Еще треть россиян не употребляли его и ранее. Чаще стали пить только 8% респондентов.

При этом больше уделять внимания здоровью стала большая часть россиян — стали есть больше здоровой еды 47% опрошенных, больше занимаются спортом — 35%, 27% чаще посещают врачей.

Также россияне стали больше экономить: 35% на еде, 32% — на парикмахерских, косметике и салонах красоты. У каждого второго респондента в этом году чаще возникала потребность получить поддержку близких людей — 46%. Больше стали общаться с друзьями и знакомыми 52% опрошенных, сообщает пресс-служба ВЦИОМ.

В телефонном опросе приняли участие 1 тыс. 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Читайте также: 90% жителей юга России в свободное время занимаются саморазвитием.