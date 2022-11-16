Опрос: 90% жителей юга России в свободное время занимаются саморазвитием

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Самыми популярными направлениями в получении новых знаний стали творчество и развитие креативного мышления.

Для 55% опрошенных в ЮФО получение новых знаний — удовольствие, еще 53% саморазвитие помогает повысить уверенность в себе.

Обучение новому позволяет быстро адаптироваться к изменениям в профессии 33% респондентов, еще 29% отмечают, что это необходимо в их сфере деятельности. Получение новых навыков 26% опрошенных связывают с возможностью карьерного роста, а 25% стремятся стать востребованными специалистами.

Творчеству и креативному мышлению посвящают свое время 41% опрошенных в ЮФО. Развитием критического мышления и логики занимаются 26%. Еще 31% учатся эффективной работе и общению с клиентами, 21% — проведению переговоров.

Среди востребованных направлений также экономика: 18% изучают электронную коммерцию, столько же изучают маркетинг. Языкам программирования, веб-разработке и тестированию обучаются 13% респондентов. Еще 16% учатся управлению командой и 12% — тайм-менеджменту.

Стихийно занимаются обучением 65% опрошенных, когда на это есть время. Составляют план на несколько дней вперед 13%, на месяц — 10%. Частым препятствием к саморазвитию стала нехватка времени — об этом рассказали 33% респондентов.

Опрос провели в октябре 2022 года среди 10 тыс. жителей России, сообщает пресс-служба «Авито Работа».

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