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Опрос: каждый третий россиянин считает себя трудоголиком

Общество
11.11.2022 09:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-kazhdyj-tretij-rossiyanin-schitaet-sebya-trudogolikom
Видео канала «Кубань 24»

Таковы данные опроса, который провели специалисты интернет-сервиса «Работа.ру».

В тройке самых популярных причин трудоголизма — беспокойные мысли о работе в нерабочее время, от этого страдают 50% опрошенных. Чуть менее 44% респондентов стабильно работают более 8 часов в день, а каждый четвертый работает и по выходным.

Кроме того, по данным опроса, чаще всего к числу трудоголиков себя причисляют жители Перми — 44%. Краснодар в этом списке расположился на 5 месте. В кубанской столице трудоголиками себя считают только 31% опрошенных.

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