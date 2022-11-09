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Опрос: жители Краснодара назвали самые благородные профессии 2022 года

Общество
09.11.2022 08:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-zhiteli-krasnodara-nazvali-samye-blagorodnye-professii-2022-goda
Видео канала «Кубань 24»

Исследование провели на портале по поиску работы SuperJob.

Топ-3 в этом году выглядит так: медики, педагоги и военнослужащие. Они получили 25%, 10% и 8% голосов соответственно. Вслед за тройкой лидеров список благородных профессий пополнили рабочие и спасатели, пожарные, дворники и инженеры.

При этом 6% респондентов отметили, что высоконравственные и самоотверженные люди есть среди представителей разных профессий. Еще 9% опрошенных были уверены, что благородство — это не про XXI век.

Кроме того, мужчины чаще ставили в пример пожарных и инженеров, а женщин восхищали врачи и учителя.

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