Опрос: жители Краснодара назвали самые благородные профессии 2022 года

Видео канала «Кубань 24»

Исследование провели на портале по поиску работы SuperJob.

Топ-3 в этом году выглядит так: медики, педагоги и военнослужащие. Они получили 25%, 10% и 8% голосов соответственно. Вслед за тройкой лидеров список благородных профессий пополнили рабочие и спасатели, пожарные, дворники и инженеры.

При этом 6% респондентов отметили, что высоконравственные и самоотверженные люди есть среди представителей разных профессий. Еще 9% опрошенных были уверены, что благородство — это не про XXI век.

Кроме того, мужчины чаще ставили в пример пожарных и инженеров, а женщин восхищали врачи и учителя.

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