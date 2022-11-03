Опрос: более половины краснодарцев не верят в снижение цен в «черную пятницу»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Цены на товары не снижаются во время распродажи — в этом убеждены два из трех опрошенных жителя Краснодара.

Лишь 15% респондентов считают, что в «черную пятницу» можно купить вещи дешевле, чем в обычные дни.

Организаторам сезонной ноябрьской распродажи чаще доверяет молодежь, нежели старшее поколение — 30% против 14% соответственно. Также больше доверия распродажа вызывает у опрошенных, чей доход менее 30 тыс. рублей в месяц, чем у тех, кто зарабатывает свыше 50 тыс. рублей — 23% против 10%.

Каждый десятый житель Краснодара планирует делать покупки в «черную пятницу». Не собираются ничего покупать 7 из 10 опрошенных. Планируемый средний чек — 11,9 тыс. рублей.

Самые популярные покупки на ноябрьской распродаже — одежда, бытовая техника, гаджеты, косметика, обувь, товары для дома и детей.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения города с 25 октября по 1 ноября, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

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