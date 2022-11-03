Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Опрос: более половины краснодарцев не верят в снижение цен в «черную пятницу»

Общество
03.11.2022 13:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-bolee-poloviny-krasnodartsev-ne-veryat-v-snizhenie-tsen-v-chernuyu-pyatnitsu
Опрос: более половины краснодарцев не верят в снижение цен в «черную пятницу»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Цены на товары не снижаются во время распродажи — в этом убеждены два из трех опрошенных жителя Краснодара.

Лишь 15% респондентов считают, что в «черную пятницу» можно купить вещи дешевле, чем в обычные дни.

Организаторам сезонной ноябрьской распродажи чаще доверяет молодежь, нежели старшее поколение — 30% против 14% соответственно. Также больше доверия распродажа вызывает у опрошенных, чей доход менее 30 тыс. рублей в месяц, чем у тех, кто зарабатывает свыше 50 тыс. рублей — 23% против 10%.

Каждый десятый житель Краснодара планирует делать покупки в «черную пятницу». Не собираются ничего покупать 7 из 10 опрошенных. Планируемый средний чек — 11,9 тыс. рублей.

Самые популярные покупки на ноябрьской распродаже — одежда, бытовая техника, гаджеты, косметика, обувь, товары для дома и детей.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения города с 25 октября по 1 ноября, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Читайте также: 20% жителей Кубани тратят большую часть зарплаты за одну неделю.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Туапсе вечером на улице зарезали женщину
В Туапсе вечером на улице зарезали женщину
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В России предложили сделать выходной предновогоднюю неделю для семей мобилизованных
  3. Альтернативный маршрут в Крым: востребован ли новый путь и насколько он безопасен
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодарском крае отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки
  6. В Краснодаре из больницы выписали еще одного пострадавшего при крушении Су-34 в Ейске
Прямой эфир
Мы в соцсетях