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Опрос: 20% жителей Кубани тратят большую часть зарплаты за одну неделю

Общество
02.11.2022 08:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-20-zhitelej-kubani-tratyat-bolshuyu-chast-zarplaty-za-odnu-nedelyu
Видео канала «Кубань 24»

Соответствующий опрос провел крупный портал по подбору персонала.

По итогам исследования оказалось, что большую часть ежемесячных доходов уже в первую неделю тратят 20% трудящегося населения Кубани, что соответствует статистике в целом по стране. При этом экономных граждан примерно столько же, в основном это люди старше 55 лет.

Хуже других сбережения делают кубанцы в возрасте от 35 до 44 лет. Кроме того, по результатам опроса, среди транжир больше женщин, чем мужчин.

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