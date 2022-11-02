Опрос: 20% жителей Кубани тратят большую часть зарплаты за одну неделю

Видео канала «Кубань 24»

Соответствующий опрос провел крупный портал по подбору персонала.

По итогам исследования оказалось, что большую часть ежемесячных доходов уже в первую неделю тратят 20% трудящегося населения Кубани, что соответствует статистике в целом по стране. При этом экономных граждан примерно столько же, в основном это люди старше 55 лет.

Хуже других сбережения делают кубанцы в возрасте от 35 до 44 лет. Кроме того, по результатам опроса, среди транжир больше женщин, чем мужчин.

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