Опрос: 20% жителей Кубани тратят большую часть зарплаты за одну неделю
Общество
02.11.2022 08:28
Соответствующий опрос провел крупный портал по подбору персонала.
По итогам исследования оказалось, что большую часть ежемесячных доходов уже в первую неделю тратят 20% трудящегося населения Кубани, что соответствует статистике в целом по стране. При этом экономных граждан примерно столько же, в основном это люди старше 55 лет.
Хуже других сбережения делают кубанцы в возрасте от 35 до 44 лет. Кроме того, по результатам опроса, среди транжир больше женщин, чем мужчин.
Читайте также: Краснодар вошел в тройку самых дорогих городов-миллионников по итогам народного рейтинга.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Кубанская винодельня возглавила топ-100 лучших в России
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Сочи прочистят водоприемники, из-за которых во время ливней топит улицу Тимирязева
- В Краснодаре с начала года «умные» датчики установили на 17 светофоров