Народный рейтинг: Краснодар вошел в тройку самых дорогих городов-миллионников
Общество
26.10.2022 09:31
Опрос провел один из сервисов по поиску высокооплачиваемой работы. Первые две строчки в рейтинге заняли Москва и Уфа.
Всего в опросе приняли участие 10 тыс. респондентов. Анкетирование показало, что сильнее всего по кошелькам краснодарцев бьют цены на жилье. Также много средств уходит на продукты и бензин. Жилищно-коммунальные услуги и проезд на общественном транспорте тоже занимают солидную статью расходов.
Реже других свои города считают дорогими жители Воронежа и Перми. Челябинск замыкает этот рейтинг.
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