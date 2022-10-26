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Народный рейтинг: Краснодар вошел в тройку самых дорогих городов-миллионников

Общество
26.10.2022 09:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/narodnyj-rejting-krasnodar-voshel-v-trojku-samyh-dorogih-gorodov-millionnikov
Видео канала «Кубань 24»

Опрос провел один из сервисов по поиску высокооплачиваемой работы. Первые две строчки в рейтинге заняли Москва и Уфа.

Всего в опросе приняли участие 10 тыс. респондентов. Анкетирование показало, что сильнее всего по кошелькам краснодарцев бьют цены на жилье. Также много средств уходит на продукты и бензин. Жилищно-коммунальные услуги и проезд на общественном транспорте тоже занимают солидную статью расходов.

Реже других свои города считают дорогими жители Воронежа и Перми. Челябинск замыкает этот рейтинг.

Читайте также: больше половины жителей Краснодарского края хотят работать на удаленке.

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