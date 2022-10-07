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Опрос: больше половины жителей Краснодарского края хотят работать на удаленке

Экономика
07.10.2022 11:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-bolshe-poloviny-zhitelej-krasnodarskogo-kraya-hotyat-rabotat-na-udalenke
Опрос: больше половины жителей Краснодарского края хотят работать на удаленке
Фото Ruca Souza, pexels.com

Согласно всероссийскому опросу, 46% респондентов рассматривают вакансии с удаленной занятостью. На Кубани таких — 51%.

Среди опрошенных 16% работников в Краснодарском крае ищут работу в офисе или на территории работодателя. Для 33% респондентов формат работы не имеет значения.

Возможность дистанционной работы чаще интересует женщин, чем мужчин. Это 49% и 42% соответственно. Также в удаленке заинтересованы соискатели в возрасте от 25 до 34 лет. Их доля составляет 50%. Работать на территории работодателя в большинстве предпочитают кубанцы в возрасте от 35 до 54 лет (20%), и только 12% соискателей от 18 до 24 лет.

Чаще других интересуются дистанционной работой специалисты сфер: «Маркетинг, реклама, PR» (63%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (60%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (56%), «Наука, образование» (49%) и «Продажи» (46%).

Не имеет значения формат работы для большинства специалистов сферы транспорта и логистики (54%), производства и сельского хозяйства (53%) и безопасности (52%).

Опрос проводился среди 5 тыс. 429 российских соискателей, сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

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