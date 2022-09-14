Опрос: почти половина жителей Краснодарского края боится не найти работу

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Доля кубанцев, которые боятся остаться без работы составляет 47%. Опрос проводился 8-9 сентября среди 2 тыс. 131 соискателя из России.

По данным исследования, об отсутствии страхов в связи с поиском рабочего места рассказали 19% респондентов. Еще 47% сообщили, что боятся и вовсе не найти новую работу. Работодателей-мошенников опасаются 37% опрошенных. О том, что могут остаться без денег, если на новой работе возникнут проблемы, переживают 34%.

О том, что не справятся с обязанностями, думают 15% кубанцев, а 16% так и вовсе боятся искать новую работу из-за страха перемен. Также респондентов волнуют собеседования и нежелание расстроить текущее руководство своим уходов. Среди всех респондентов их доля составила 18 и 7% соответственно, сообщает интернет-порталу «Кубань 24» служба исследований hh.ru.

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