Опрос: каждый пятый житель Краснодара считает себя абсолютно счастливым

Видео канала «Кубань 24»

Исследование на эту тему провели специалисты одного из рекрутинговых сервисов. Вопросы задавали работающим жителям Краснодара.

Так, абсолютно счастливыми себя назвали 22% респондентов. Свои ощущения они оценили на пять баллов из пяти возможных. Еще 28% поставили своему состоянию четверку, другие 24% — тройку. Помимо этого, каждый десятый краснодарец оказался доволен своей жизнью на два балла из пяти, а 8% назвали себя абсолютно несчастными людьми.

Также по итогам опроса выяснили, что среднестатистический житель Краснодара удовлетворен своим состоянием почти на три с половиной балла из пяти.

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