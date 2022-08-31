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Опрос: каждый пятый житель Краснодара считает себя абсолютно счастливым

Общество
31.08.2022 13:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-kazhdyj-pyatyj-zhitel-krasnodara-schitaet-sebya-absolyutno-schastlivym
Видео канала «Кубань 24»

Исследование на эту тему провели специалисты одного из рекрутинговых сервисов. Вопросы задавали работающим жителям Краснодара.

Так, абсолютно счастливыми себя назвали 22% респондентов. Свои ощущения они оценили на пять баллов из пяти возможных. Еще 28% поставили своему состоянию четверку, другие 24% — тройку. Помимо этого, каждый десятый краснодарец оказался доволен своей жизнью на два балла из пяти, а 8% назвали себя абсолютно несчастными людьми.

Также по итогам опроса выяснили, что среднестатистический житель Краснодара удовлетворен своим состоянием почти на три с половиной балла из пяти.

Читайте также: жители Краснодара попали в тройку регионов РФ с самыми счастливыми людьми.

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