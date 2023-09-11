ВЦИОМ: почти 40% женщин России не рожают из-за плохого материального положения

Об отказе женщин от рождения детей в ближайшие пять лет из-за материального положения и жилищных условий сообщил генеральный директор Фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» Константин Абрамов.

Свой отказ чаще всего женщины объясняют материальным положением — 39%. Отсутствие стабильности в жизни и негативная политическая ситуация в стране стали причинами для порядка 38% женщин. При этом 37% россиянок не планируют рожать детей, так как они у них уже есть. Указывают на возрастные ограничения 36% женин, хоть эта возможность еще есть. Ограничения по здоровью есть у 18% женщин возраста 18–45 лет.

«Ситуация по нашим данным, которые мы видим, в том числе в головах наших любимых женщин, не очень позитивная и не ведет к тому, чтобы в ближайшее время у нас случился демографический взрыв», — цитирует Константина Абрамова РИА «Новости».

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