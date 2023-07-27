ВЦИОМ: 66% жителей России верят в существование Бога

В дьявола, согласно опросу, верят 47% респондентов.

Согласно результатам исследования, 66% опрошенных считают себя верующими в Бога. При этом в существование ада участники опроса верили чаще, чем в рай — 44% против 41%. Больше половины — 56% — признались, что верят в ангелов.

Кроме того, женщины верят в Бога чаще мужчин — 73% и 56% соответственно. Возраст большей части людей, которые считают себя верующими, находится в пределах 35–44 лет. Как минимум раз в месяц в церковь ходят 15% опрошенных, время от времени ходят 51% россиян, никогда не ходят — 31%.

Во всероссийском телефонном опросе, приуроченном ко Дню Крещения Руси, приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, сообщает RT.

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