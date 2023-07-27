Почти две трети россиян не хотели бы оказаться на месте своего начальника

Соответствующее исследование провели аналитики российского сервиса по поиску работы и сотрудников. В опросе участвовали 2,9 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны.

По результатам опроса, 64% респондентов не хотели бы оказаться на месте своего начальника. Другие 26% намерены вырасти до руководящей позиции со временем, а еще 10% уверены, что уже сейчас справятся с обязанностями своего руководителя лучше.

Из тех, кто пожелал оказаться на месте начальника, 54% занялись бы более тщательным распределением обязанностей среди своих сотрудников. Более 40% опрошенных рассмотрели бы новую систему премий, еще почти столько же людей первым делом обратили бы внимание на дисциплину работников.

Согласно исследованию, 38% респондентов, оказавшись в кресле начальника, провели бы оценку персонала. Другие 36% ввели бы тренинги и систему обучения. Повысить зарплату всему отделу решились бы более четверти потенциальных руководителей. Также 27% из них в первую очередь расширили бы список социальных льгот. Пересмотром графика работы захотели заняться 23% участников опроса.

Еще 16% опрошенных увеличили бы штат сотрудников. Интересно, что 13% респондентов планируют повысить зарплату только себе при назначении на руководящую должность. При этом каждый десятый участник исследования ввел бы штрафы за опоздание на работу. И только 7% ничего бы не изменили в своем рабочем коллективе, сообщает RT.

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